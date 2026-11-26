ŽIVĚ: Pražský hrad přivítá Setkání lídrů, nejprestižnější konferenci českého stavebnictví
26. 11. 2026 10:00 Živě
Analytická společnost CEEC Research pořádá ve čtvrtek 26. listopadu největší a nejprestižnější odborné setkání českého stavebnictví. Konference Setkání lídrů českého stavebnictví 2026/H2 přivede do Španělského sálu představitele vlády a vedení stavebních, developerských a projektových společností. Program otevře výhled trhu pro rok 2027, ceny stavebních dodávek, povolování nových bytů i financování veřejných investic.
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