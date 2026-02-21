ŽIVĚ: Česko si připomíná čtvrté výročí války na Ukrajině
21. 2. 2026 15:00 Živě | Válka na Ukrajině
Shromáždění, pochody či ukázky maket dronů v Česku připomínají čtvrté výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu. V Praze na Staroměstském náměstí se koná shromáždění Společně za Ukrajinu!, kterého se účastní několik stovek lidí, s proslovem zde vystoupí i prezident Petr Pavel. Akce se konají i na dalších místech v České republice.
