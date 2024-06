VIDEO: Český statistický úřad vyhlásí výsledky voleb do Evropského parlamentu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Český statistický úřad vyhlásí výsledky voleb do Evropského parlamentu

Češi by se dnes v noci měli dozvědět, koho si zvolili do Evropského parlamentu. I když europoslance vybírali v pátek a v sobotu, Český statistický úřad (ČSÚ) bude moci výsledky zveřejnit až dnes po 23:00. Důvodem je to, že ve většině států unie si budou voliči své europoslance vybírat v dnešní den a jako poslední skončí hlasování v Itálii.

video: ČTK