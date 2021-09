VIDEO: Co se musí změnit ve zdravotnictví a sociálních službách? Odpoví experti SPOLU a PirStan Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Konec dlouhých čekacích lhůt u lékaře a pomoc sociálních služeb během několika dní, a to i mimo velká města. Toho je podle expertů SPOLU a PirStan možné dosáhnout bez dalších výdajů na zdravotní a sociální pojištění jen nastavením rovných plateb za stejné služby napříč republikou. Sestrám a praktickým lékařům je také nutné rozvázat ruce, aby mohli klientům provádět víc výkonů nebo předepisovat léky na větší rozsah chorob. Mladým lékařům a sestrám je také nutné zjednodušit a zrychlit atestace. Péče se mnohem více opře o prevenci, a to všechno za mnohem užší spolupráce mezi zdravotnictvím a sociální péčí. To jsou základní hodnoty, na kterých se shodují odborníci ODS Lenka Kohoutová pro sociální věci a Pirátské strany Ondřej Dostál pro zdravotnictví.

video: ČTK