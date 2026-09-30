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Živě: Veřejná debata I v Praze

Živě
Na středu 30. září 2026 připadl start série veřejných debat, které jsou součástí grantu Evropské komise pro ČTK s názvem Fondy EU: aktuality, fakta a příběhy z regionů. Jde o seriál mediálních aktivit, které potrvají do konce srpna 2027 a mají za cíl mapovat využívání evropských dotací v České republice.
video: ČTK
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