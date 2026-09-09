ŽIVĚ: Debata kandidátů na pražského primátora v rámci stavebního summitu
9. 9. 2026 13:30 Živě
Jaké jsou hlavní body volebních programů stran a koalic pro Prahu? Jak podpořit stavební rozvoj metropole, jaké stavby mají být prioritou a jak je financovat? I tom budou v pražském Obecním domě od 13.30 debatovat kandidáti na primátora hlavního města.
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