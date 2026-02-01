ŽIVĚ: Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla
1. 2. 2026 15:00 Živě
Milion chvilek pořádá v neděli od 15:00 shromáždění na podporu Petra Pavla, které se bude konat na Staroměstském a Václavském náměstí. Spolek tak reaguje na spor hlavy státu a předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Na akci budou dohlížet desítky policistů.
