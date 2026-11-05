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ŽIVĚ: Ulice plné policistů a demonstantů. Francie znova protestuje

Živě
Francie nasadila přibližně 70 000 policistů a četníků v souvislosti s celostátní výzvou ke stávce, kterou vyhlásily hlavní odborové svazy na obranu mezd a pracovních míst. S odvoláním na francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze to napsala agentura AFP. „Jedná se o naprosto stejné opatření jako 31. října,“ řekl Nuňez na dnešní tiskové konferenci v Paříži. „Pokud by se objevily nějaké snahy či pokusy o násilí, bude reakce mimořádně rázná.
video: Reuters
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