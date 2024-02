VIDEO: Distribuční společnost EG.D představí letošní plánované investice Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Distribuční společnost EG.D představí letošní plánované investice

Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, představí ve čtvrtek 1. února 2024 na tiskové konferenci letošní plánované investice do modernizace a posilování distribuční sítě na jihu Čech, na Vysočině, na jižní Moravě a v částech Olomouckého a Zlínského kraje a také do plynovodní sítě v jižních Čechách a na Pelhřimovsku. Zároveň představí nové možnosti unikátního nástroje mapy připojitelnosti, který ukáže a zpřesní pro klienty informace o možnostech připojování obnovitelných zdrojů do sítě.

video: ČTK