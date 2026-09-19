ŽIVĚ: Dny NATO 2026 startují, nabídnou to nejlepší z obranného průmyslu
19. 9. 2026 8:47 Živě
Na mošnovském letišti začínají dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Po oba dny čeká návštěvníky přes osm hodin atraktivních ukázek na zemi i nebi.
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