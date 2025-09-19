ŽIVĚ: Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Živě
Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25. ročník Dnů NATO v Ostravě. Přílet strojů si nenechávají ujít nadšenci.
video: Jagello 2000
