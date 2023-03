VIDEO: Dočká se Česko stavebního zákona pro 21. století? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dočká se Česko stavebního zákona pro 21. století?

Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? Přesně těmito slovy by se dalo popsat stavební řízení v České republice, které dlouhodobě patří k nejkomplikovanějším a nejpomalejším na světě. Dvacet let se mluví o tom, že je potřeba stavební zákon novelizovat. Sedm let probíhají diskuse, návrhy a přípravy. Jaký je tedy aktuální stav? Dočkáme se konečně změny k lepšímu, nebo si můžeme o efektivnějším stavební řízení nechat jenom zdát?

video: ČTK