VIDEO: Suezský průplav je volný. Loď Ever Given se podařilo vyprostit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Suezský průplav je volný. Loď Ever Given se podařilo vyprostit

Obří kontejnerovou loď Ever Given, která od úterka blokovala Suezský průplav, se podařilo zcela uvolnit. Provoz na významné lodní tepně by měl být ještě během pondělka plně obnoven, oznámila správa průplavu.

video: Reuters