VIDEO: Evropská sonda letí zjistit, zda máme šanci proti asteroidu soudného dne Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Evropská sonda letí zjistit, zda máme šanci proti asteroidu soudného dne

Je to dva roky a několik dní, co americká sonda DART záměrně narazila do měsíce Dimorphos asteroidu Didymos. Stalo se tak v rámci testu planetární obrany, tedy možné budoucí obrany Země před úderem kosmického objektu, který by měl potenciál zničit svět v podobě, jak ho známe.

video: AP