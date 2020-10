VIDEO: Začíná summit EU. Lídři budou řešit Bělorusko i Čínu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Začíná summit EU. Lídři budou řešit Bělorusko i Čínu

Evropská unie by měla na běloruský sankční seznam zařadit i autoritářského vládce Alexandra Lukašenka. Před začátkem dnešního unijního summitu to řekl český premiér Andrej Babiš. Prezidenti a premiéři unijních zemí by podle něj neměli spojovat reakci na vývoj v Bělorusku s postihy vůči Turecku, což požaduje Kypr. Kyperský prezident, jehož země jako jediná blokuje sankce vůči běloruským představitelům, však dal najevo, že na vrcholné schůzce nehodlá ustoupit.

video: Reuters