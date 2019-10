VIDEO: Fanoušci už čekají u paláce Žofín. Fronta narůstá Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fanoušci už čekají u paláce Žofín. Fronta narůstá

Na pražském Žofíně mohou dát lidé od 8 hodin do 22 hodin poslední sbohem zesnulému Karlu Gottovi. Do metropole se sjíždějí fanoušci ze všech koutů Česka i ze zahraničí. Zájem o rozloučení je obrovský, na místě se už od čtvrtečního večera tvoří fronty. Podle reportéra MF DNES už je zcela zaplněný most Legií.

video: iDNES.cz