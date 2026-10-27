ŽIVĚ: Babiš v Praze přivítá Fica. Společně odhalí sochu česko-slovenského přátelství
27. 10. 2026 16:15 Živě
Premiér Andrej Babiš v úterý přijme ve Strakově akademii slovenského předsedu vlády Roberta Fica. Jedním z hlavních bodů programu bude odhalení sochy česko-slovenského přátelství v zahradě sídla vlády. Současný Babišův kabinet kritizoval bývalou vládu Petra Fialy, že za jejího vládnutí vztahy se Slovenskem výrazně ochladly. Kromě avizovaného odhalení sochy den před výročím vzniku samostatného Československa přednesou oba premiéři na Úřadu vlády projevy.
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