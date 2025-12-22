ŽIVĚ: Filip Turek okomentuje po schůzce s prezidentem republiky
22. 12. 2025 11:30 Živě
Čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka přijme na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Motoristé trvají na tom, že se má Turek stát ministrem životního prostředí. Podle šéfa strany Petra Macinky to má být dořešeno do hlasování o důvěře vládě, které bude 13. ledna. Právě Macinka, který je ministrem zahraničí, dočasně vede i životní prostředí.
