ŽIVĚ: Filip Turek okomentuje po schůzce s prezidentem republiky

Živě
Čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka přijme na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Motoristé trvají na tom, že se má Turek stát ministrem životního prostředí. Podle šéfa strany Petra Macinky to má být dořešeno do hlasování o důvěře vládě, které bude 13. ledna. Právě Macinka, který je ministrem zahraničí, dočasně vede i životní prostředí.
video: iDNES.tv
