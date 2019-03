VIDEO: Trenér fotbalové reprezentace Šilhavý bude mluvit o zítřejším zápase s Anglií Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čeští fotbalisté v pátek vstoupí do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2020. Hned na úvod čeká reprezentanty nejtěžší zápas pětičlenné skupiny A v Anglii, která na loňském světovém šampionátu skončila čtvrtá a v kvalifikacích je skoro deset let a 39 utkání neporažena. Národní tým ale touží ve fotbalovém "chrámu" ve Wembley překvapit a porvat se o body. Chtěl by navázat na podzimní zlepšení pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým.

video: Reuters