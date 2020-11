VIDEO: Francouzi protestují v ulicích, policie použila slzný plyn Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Francouzi protestují v ulicích, policie použila slzný plyn

V sedmdesáti francouzských městech se v sobotu tisíce občanů vydaly na protestní pochod proti návrhu zákona o globální bezpečnosti. Na jeho základě by hrozilo vězení lidem, kteří by zveřejnili fotografie policistů. Podle kritiků by však nařízení narušilo svobodu tisku a právo občanů na informace.

video: Reuters