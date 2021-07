VIDEO: ŽIVĚ: Hana Lipovská bude kandidovat do Sněmovny. Povede Volný blok v Pardubicích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ŽIVĚ: Hana Lipovská bude kandidovat do Sněmovny. Povede Volný blok v Pardubicích

Radní České televize Hana Lipovská bude kandidovat do Sněmovny. Vyplynulo to z víkendové pardubické konference Volného bloku, které ji potvrdilo do čela tamní krajské kandidátky. „Je to výborná odbornice, která by byla bezesporu ozdobou každé kandidátní listiny,“ řekla serveru iDNES.cz předsedkyně Volného bloku Jana Volfová.

video: iDNES.tv