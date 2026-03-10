Hasiči na Letné bojují s požárem plynového potrubí, zásah komplikuje nedostatek vody

Živě
V Praze na Letné zasahují hasiči u požáru plynového potrubí. Vypukl v ulici Dobrovského poblíž budovy ministerstva vnitra a od plamenů začala hořet fasáda dvou domů. Hasiči už vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř. Evakuovali okolní budovy a ulice. Kvůli nedostatečné kapacitě hydrantů mají málo vody.
video: iDNES.tv
