VIDEO: Hodinu hledali odvahu, pak vykradli benzinku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hodinu hledali odvahu, pak vykradli benzinku

Lounští kriminalisté pátrají po neznámých pachatelích, kteří se v sobotu 5. února krátce před čtvrtou hodinou ranní vloupali do objektu benzinové čerpací stanice v obci Ročov na Lounsku. Pachatelé se na místě pohybovali přes hodinu, než se odhodlali k vloupání. Zřejmě je vždy něco vyrušilo, například projíždějící vozidla. O činnost na místě se podělili, jeden z nich za užití násilí vnikl přímo do objektu, druhý hlídal venku. Odcizili krabičky a kartony cigaret v celkové hodnotě přibližně 40 tisíc korun. S tímto lupem pak utekli na silnici vedoucí na obec Třeboc. Nasedli do blíže nezjištěného vozidla, které měli zaparkované kousek opodál a odjeli směrem na Třeboc v okrese Rakovník, kde se jejich stopa ztratila. Pokud máte informace, díky kterým by kriminalisté zloděje dopadli, volejte linku 158.

video: Policie ČR