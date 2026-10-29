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ŽIVĚ: Moták poprvé nominuje na reprezentační akci. Na koho ukáže pro Finské hry?

Živě
Tisková konference k nominaci českého hokejového týmu na Nocco Hockey Games, součást Euro Hockey Tour. Vystoupí hlavní trenér Zdeněk Moták, generální manažer Patrik Eliáš a manažer reprezentací ČR Milan Hnilička.
video: iDNES.tv
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