Hongkong zachvátily další protesty proti spornému zákonu

Hongkongský parlament musel kvůli středečním protestům odložit projednávání sporného zákona, který by umožnil podezřelé ze spáchání trestného činu vydávat do pevninské Číny. Podle demonstrantů zákon narušuje právní nezávislost poloautomního regionu a lidé vydaní do Číny by tam mohli čelit obviněním z ohrožení národní bezpečnosti. Protesty zablokovaly vstup do budovy parlamentu a schůze musela být odložena.

video: Reuters