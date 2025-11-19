IT SPY ocení největší mladé talenty českého a slovenského IT

Prestižní soutěž IT SPY již šestnáctým rokem vyhledává nejlepší diplomové práce v oblasti informačních technologií. Letos ambasadoři soutěže přihlásili 58 nejlepších projektů z více než 1400 diplomových prací, které byly obhájeny na předních českých a slovenských univerzitách. Slavnostním vyhlášením vítězů ve středu 19. listopadu 2025 provede moderátor a publicista zaměřený na moderní technologie a využití umělé inteligence Miloš Čermák.
video: ČTK
