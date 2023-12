VIDEO: Aktuální pohled na hranici mezi pásmem Gazy a Izraelem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Aktuální pohled na hranici mezi pásmem Gazy a Izraelem

Izrael chce splnit své válečné cíle, tedy likvidaci Hamásu v Pásmu Gazy a osvobození tam držených rukojmí. Podle listu The Times of Israel to v pátek ráno uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Hamás podle izraelské vlády porušil příměří tím, že nepropustil všechny ženy držené jako rukojmí a vypálil rakety na Izrael. Krátce po obnovení bojů média informovala o náletech izraelských letadel a dělostřeleckých útocích.

video: Reuters