ŽIVĚ: Začalo propouštění izraelských rukojmích, Hamás je předá ve dvou skupinách
13. 10. 2025 6:00 Živě | Válka v Izraeli
Palestinské teroristické hnutí Hamás v pondělí ráno předalo do rukou Červeného kříže prvních sedm živých izraelských rukojmích. Zbývá jich ještě 13. Izrael má naproti tomu vydat téměř 2 tisíce Palestinců.
