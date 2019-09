VIDEO: Jak vyřeší situaci v Národní galerii? Ministr Zaorálek představí své plány Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak vyřeší situaci v Národní galerii? Ministr Zaorálek představí své plány

Národní galerie je od dubna bez generálního ředitele. Jak hodlá situaci do budoucna řešit nový ministr kultury Lubomír Zaorálek, oznámí veřejnosti dnes ve 13 hodin. Informace ČTK naznačují, že by měl Zaorálek přivést do instituce krizovou manažerku a ekonomku Anne-Marii Nedomu.

