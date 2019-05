VIDEO: Jaká bude Evropa po eurovolbách. Lídři jednají v Bruselu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jaká bude Evropa po eurovolbách. Lídři jednají v Bruselu

Lídři většiny politických frakcí v Evropském parlamentu vzkázali šéfům států a vlád osmadvacítky, že by do čela nové Evropské komise měli nominovat vedoucího kandidáta vítězné frakce. Po jednání to řekl předseda dosavadního EP Antonio Tajani. Přímo na tiskové konferenci ale padla i další jména.

video: Reuters