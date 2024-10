VIDEO: ŽIVĚ: Lidovci budou volit místopředsedy strany. Výborný řekl, koho by si přál Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Volbou místopředsedů strany a širšího vedení, celostátního výboru, pokračuje v sobotu v Olomouci sjezd vládní KDU-ČSL. Lidovci už v pátek zvolili předsedou strany ministra zemědělství Marka Výborného a prvním místopředsedou bývalého šéfa strany Pavla Bělobrádka, pro nějž to je návrat do nejvyšších pozic v KDU-ČSL. Výborný řekl, koho by si ve vedení strany přál.

