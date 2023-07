VIDEO: Světoví lídři se sjíždějí na summit NATO ve Vilniusu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukrajina ušla velký kus cesty a se Severoatlantickou aliancí si je mnohem blíže než dřív. Mělo by se to odrazit v rozhodnutích NATO, včetně odstranění Akčního plánu členství (MAP) z procesu připojení Ukrajiny, uvedl dnes generální tajemník NATO Jens Stoltenberg krátce před začátkem dvoudenního aliančního summitu ve Vilniusu. Informovala o tom agentura Reuters. Takzvaný akční plán je předstupněm plného začlenění do NATO.

video: Reuters