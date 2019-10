VIDEO: Kipchoge se snaží zaběhnout maraton pod dvě hodiny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kipchoge se snaží zaběhnout maraton pod dvě hodiny

On sám, hlavní protagonista dechberoucího představení, tvrdí, že to bude stejný počin, jako když člověk poprvé přistál na Měsíci. Anebo když se ocitl na vrcholu Mount Everestu. Snad i proto je ústředním mottem akce, že „člověk nemá limity“. Že neexistují hranice, za které by se nemohl dostat, byť se to zprvu může zdát sci-fi.

video: Reuters