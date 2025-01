VIDEO: Miliardář Bezos vypouští svou velkou raketu New Glenn Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Miliardář Bezos vypouští svou velkou raketu New Glenn

Firma Blue Origin zakladatele Amazonu Jeffa Bezose se ve čtvrtek chystá znovu vypusti svou novou raketu New Glenn. Po několika odkladech způsobených počasím a naposledy i technickým problémem, by se měl nový velký nosič vydat v sedm hodin ráno na svou první cestu do vesmírného prostoru.

video: SpaceX / Reuters