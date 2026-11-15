ŽIVĚ: Letnou opět zaplní demonstranti. Milion chvilek očekává největší protest v historii
15. 11. 2026 14:00 Živě
Pražská Letná se v neděli znovu promění v dějiště velkého protivládního protestu. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolává demonstraci na obranu veřejnoprávních médií a očekává mimořádně vysokou účast. Podle organizátorů by mohlo jít dokonce o největší veřejné shromáždění v dějinách samostatné České republiky.
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