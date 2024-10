VIDEO: ŽIVĚ: Národní den bez kouře Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ŽIVĚ: Národní den bez kouře

Ve snažení o bezemisní ekonomiku se znovu rozdávají karty. Co to může znamenat pro český byznys a jak může podnikatelská sféra spolupracovat se státem? I to je mimo jiné tématem konference Národní den bez kouře, jejíž už 4. ročník pořádá mediální dům MAFRA.

