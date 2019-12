VIDEO: Do vesmíru se poprvé vydá nová kosmická loď od Boeingu, nahradí Sojuzy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pátek po půl jedné našeho času se vydá na svůj vůbec první let do vesmíru loď CST-100 Starliner. Je to stroj, který vyrobili v továrnách Boeingu, pokud vše úspěšně dopadne, měl by se stát druhou lodí soukromé společnosti, která bude vozit astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).

video: NASA