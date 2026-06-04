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Nehoda lodi v centru Prahy. Složky IZS nacvičují záchranu pasažérů

Živě
Na Vltavě v centru Prahy se dopoledne srazí lodě. Stane se tak v rámci simulovaného cvičení záchranných složek. Akce bude inspirována tragickou událostí z května 2019, která se stala v Maďarsku. Portál iDNES.cz nabídne přímý přenos.
video: iDNES.tv
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