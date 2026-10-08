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ŽIVĚ: Cchan Süe? Murakami? Švédská akademie věd udělí Nobelovu cenu za literaturu

Živě
Letošní týden Nobelových cen ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani bookmakeři se neshodují na výrazném favoritovi, jakým byl loni oceněný maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Jméno nositele ceny oznámí Švédská akademie ve 13:00.
video: Reuters
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