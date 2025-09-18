ŽIVĚ: Odborný seminář Úsporné rekonstrukce v kostce

Inspirujte se na semináři „Úsporné rekonstrukce v kostce“. Odborníci ze Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky) a Centra pasivního domu vám vysvětlí, proč je lepší opravit celý dům najednou, co všechno by měla zahrnovat komplexní úsporná renovace a jak na ni získat finance a dotace. Nechte se inspirovat příklady ze svého okolí a zjistěte, jak zvýšit svůj životní komfort a ušetřit za energie! Přednášející: Milan Pospíšil, Stavební spořitelna České spořitelny Patrik Rymeš, Stavební spořitelna České spořitelny Michal Egly, Centrum pasivního domu
video: ČTK
