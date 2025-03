VIDEO: ŽIVĚ: ODS představí posilu do voleb Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ŽIVĚ: ODS představí posilu do voleb

Mimořádnou tiskovou konferenci svolali občanští demokraté na 9:45 do Poslanecké sněmovny. V noci oznámili, že představí kandidáta do podzimních voleb do Sněmovny a že na tiskové konferenci vystoupí i premiér a předseda ODS Petr Fiala. Volební posilou koalice SPOLU má být ministr zahraničí Jan Lipavský.

video: PSP ČR