VIDEO: Oslavy 80. výročí Operace Anthropoid, jednoho z mezníků II. světové války Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oslavy 80. výročí Operace Anthropoid, jednoho z mezníků II. světové války

Oslavy a důstojnou připomínku 80. výročí Operace Anthropoid, jednoho z mezníků druhé světové války, připravuje městská část Praha 8 na dny 27. – 28. května 2022. Právě území Prahy 8 se trvale zapsalo do našich dějin. V Praze 8 - Libni proběhl 27. května 1942 v 10:35 hod. úspěšný útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který provedli českoslovenští vojáci Jan Kubiš a Jozef Gabčík za pomoci stovek dalších statečných občanů, kteří často za své hrdinství zaplatili cenu nejvyšší. Letos to je tedy právě osmdesát let, kdy českoslovenští hrdinové zaútočili v libeňské zatáčce, a ukončili tak zločineckou kariéru Reinharda Heydricha, který má na svědomí nedozírné množství lidských životů. Ať to bylo v samotném protektorátu, či během holocaustu, jehož průběh naplánoval Heydrich při nechvalně známé konferenci ve Wannsee.

video: ČTK