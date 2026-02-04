ŽIVĚ: Pavel po schůzce s Babišem navštíví jednání Bezpečnostní rady státu

Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, stane se tak hned poté, co přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše. Oznámil to odbor komunikace prezidentské kanceláře.
video: ČTK
