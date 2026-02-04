ŽIVĚ: Prezident Pavel se sejde na Hradě s Babišem. Řešit by měli i Macinkovy SMS
4. 2. 2026 8:25 Živě
Prezident Petr Pavel pozval premiéra Andreje Babiše (ANO) k jednání, sejít se mají v 8.30 ráno na Pražském hradě. Jednat by měli kromě jiných záležitostí také o zprávách, které ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) posílal prezidentovu poradci Petru Kolářovi. Hlava státu se krátce poté zúčastní také bezpečnostní rady státu na Úřadu vlády.
00:25
Britský exministr Mandelson opustí Sněmovnu lordů. Měl vazby na Epsteina
Zahraniční4. 2. 2026 7:54
00:52
Člun s migranty se srazil s lodí řecké pobřežní stráže, nejméně 14 jich zemřelo
Zahraniční4. 2. 2026 7:42
00:51
Výlet k ledopádu v Labském dole nabízí úžasné scenérie
Domácí4. 2. 2026 5:30
01:42
Muzeum nákladních automobilů Tatra ukrývá unikátní sbírku 80 nákladních vozů
02:02
Trasa L-39 Skyfox přes Blízký Východ do Afriky
01:00
Žák základní školy ve Francii napadl svou učitelku, zasadil jí tři bodné rány
Zahraniční3. 2. 2026 20:48
00:46
Čeští tenisté poprvé trénovali v Horácké aréně
Domácí3. 2. 2026 20:42
00:59
Ruská ekonomika zpomalila, ale i tak dál roste, trvá na svém Putin
Zahraniční3. 2. 2026 20:24
01:34
Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš
Domácí3. 2. 2026 19:24
00:59
Turisté v Římě platí u Fontány di Trevi vstupné dvě eura
Zahraniční3. 2. 2026 18:00
00:41
Bývalá lustrárna Elias Palme čeká na svou záchranu
Domácí3. 2. 2026 16:58
04:18
Martin Oscar Trump půjde na tři roky za mříže. Soudkyně popsala, jak se měl chovat k manželce
Krimi3. 2. 2026 16:16
02:31