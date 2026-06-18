ŽIVĚ: Vyjádření Víta Rakušana po setkání s prezidentem Pavlem
18. 6. 2026 13:30 Živě
Prezident Petr Pavel půl hodiny po poledni na Pražském hradě přijme předsedu hnutí STAN, exministra vnitra Víta Rakušana. Schůzka se uskuteční na Rakušanovu žádost. Pavel už na konci května přijal předsedu opoziční ODS Martina Kupku, i tehdy to bylo na žádost šéfa strany opoziční strany.
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