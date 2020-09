VIDEO: Piráti zahajují volební kampaň do krajských a senátních voleb Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Piráti zahajují volební kampaň do krajských a senátních voleb

S heslem Šance změnit budoucnost dnes Piráti zahajují horkou fázi kampaně do podzimních voleb. Strana představí hlavní priority lídrů jako třeba boj proti šmejdům, zdravotnictví či pomoc seniorům. Během tiskové konference vystoupí nejprve každý z 13 krajských lídrů se svou hlavní prioritou, kterou chce v regionu řešit. Na ně naváže 13 kandidátů do Senátu, aby popsali, o co se budou v horní komoře Parlamentu zasazovat.

