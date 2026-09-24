Po čtyřleté rekonstrukci se otevírá Průmyslový palác na pražském Výstavišti
24. 9. 2026 10:00 Živě
Po čtyřleté rekonstrukci se otevírá Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli zjištěnému horšímu stavu se protáhla. Veřejnost si bude moci palác prohlédnout od pátku při komentovaných prohlídkách.
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