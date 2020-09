VIDEO: Pokračuje schůze Poslanecké sněmovny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokračuje schůze Poslanecké sněmovny

Pokračuje schůze Sněmovny. Poslanci by měli znovu hlasovat o předloze ke zrychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterou jim vrátil Senát. Schvalovat by měli také plán zahraničních misí české armády na příští dva roky a měli by volit mj. člena Rady ČRo, člena vedení NKÚ a předsedu sněmovní komise pro hybridní hrozby.

video: PSP ČR