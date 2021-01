VIDEO: Pokračuje schůze Poslanecké sněmovny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pokračuje schůze Poslanecké sněmovny

Sněmovna by dnes měla schvalovat novelu proti dvojí kvalitě potravin. Poslanci by měli hlasovat také o zahrádkářském zákonu nebo o novele trestního řádu a zákoníku, jež by mohla zavést například trestnost komerčního šíření materiálu k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí.

