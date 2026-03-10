Policie představuje bezpečnostní opatření před šampionátem v krasobruslení

Živě
Policie a organizační výbor v úterý dopoledne představí informace pro fanoušky a bezpečnostní opatření před mistrovstvím světa v krasobruslení, které v hlavním městě startuje za dva týdny. Šampionát se uskuteční od 24. do 29. března v O2 aréně ve Vysočanech.
